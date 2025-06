Le note fra i vicoli del borgo | a Castellabate è tempo di Festa della Musica

Nel cuore del suggestivo borgo medievale di Castellabate, le note si diffondono tra i vicoli, trasformando il paese in un palcoscenico vivente. La quinta edizione della Festa della Musica, in programma giovedì 20 e venerdì 21 giugno, promette due serate indimenticabili all'insegna di musica, cultura e convivialità . Un evento da non perdere per immergersi nell’atmosfera unica di questo incantevole angolo di Campania, dove il talento e la tradizione si incontrano per celebrare la melodia.

Il borgo medievale di Castellabate si prepara ad accogliere la quinta edizione della Festa della Musica, in programma giovedì 20 e venerdì 21 giugno, con due giornate dense di appuntamenti musicali e culturali. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Concerto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Le note fra i vicoli del borgo: a Castellabate è tempo di "Festa della Musica"

