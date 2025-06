Le misure Ue per agevolare permessi e sviluppo industria difesa

Bruxelles si impegna a semplificare e accelerare le procedure nel settore della difesa, introducendo un “sportello unico” e un meccanismo di silenzio-assenso di 60 giorni. Queste misure mirano a favorire l’innovazione e lo sviluppo industriale, garantendo al contempo sostenibilità e certezza del diritto. Un passo deciso verso un’Europa più competitiva e dinamica nel campo della sicurezza e della difesa.

Bruxelles, 17 giu. (askanews) – Maggior chiarezza normativa e autorizzazioni molto più rapide, con uno “sportello unico” e un meccanismo di silenzio-assenso di 60 giorni; compatibilità con i criteri di sostenibilità degli investimenti; “certezza del diritto” nell’attuazione delle normative ambientali, confermando che gli Stati membri possono stabilire deroghe ed eccezioni per ragioni di “sicurezza pubblica, interesse pubblico prevalente e crisi” anche riguardo alla “prontezza” nel settore della difesa; esenzioni più generalizzate rispetto ai divieti di uso per le sostanze chimiche pericolose usate per esplosivi e munizioni; trattamento più favorevole, da parte dell’antitrust comunitario, per le fusioni e gli aiuti di Stato nel campo della difesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it