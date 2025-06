Le lacrime per Davide il giovane calciatore morto nell' auto trafitta dal guardrail

Il dolore scuote il cuore di una comunità intera: Davide Santia, il giovane talento del Malcesine Calcio, ci ha lasciati troppo presto, a soli 18 anni, vittima di un tragico incidente. La sua passione e il suo sorriso rimarranno impressi nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. In questa triste occasione, le lacrime di chi lo amava sono il simbolo di un addio che lascia un vuoto incolmabile.

Aveva solo 18 anni Davide Santia, la giovane promessa del Malcesine Calcio, squadra che milita in Prima categoria. Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 3 agosto, ma il destino lo ha strappato alla vita nella notte di domenica 15 giugno. Davide ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

In questa notizia si parla di: davide - giovane - lacrime - calciatore

