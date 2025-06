Le infradito sono adatte al red carpet?

Le infradito, da sempre simbolo di relax estivo, stanno conquistando anche il red carpet. Con un mix di stile e provocazione, alcuni stilisti le hanno rivalutate come accessorio fashion, sfidando convenzioni e aprendo un dibattito su quando e dove siano davvero appropriate. Ma può una calzatura così informale sfilare tra le luci della celebrità ? La risposta sta nel modo in cui si indossano e nel contesto…

Le infradito sono probabilmente le calzature estive piĂą controverse in assoluto. Dopo che diversi marchi importanti come The Row e Stussy hanno contribuito a riportarle in auge, è tornato di attualitĂ il dibattito su dove sia appropriato indossare questo modello essenziale di sandalo. Le infradito dovrebbero essere riservate esclusivamente alla spiaggia e alla piscina? Oppure si possono tranquillamente sfoggiare in strada, perfino sui marciapiedi non proprio tirati a lucido di metropoli come New York? C'è un dibattito in corso da anni e anche Bradley Cooper ha detto la sua.