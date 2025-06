Le immagini del nuovo raid russo su quartieri residenziali di Kyiv

Le immagini delle devastazioni a Kyiv mostrano il volto crudele di un conflitto che non si ferma. Mentre Trump in Canada definisce l’esclusione della Russia dal G8 un “grosso errore”, Mosca risponde con un nuovo attacco, seminando morte tra i civili. In questa scena di violenza e tensione internazionale, il mondo si interroga: come fermare questa spirale di violenza che minaccia la stabilità globale?

Mentre Trump in Canada dice che fu un “grosso errore” l’esclusione della Russia dall’allora G8, Mosca lancia l'ennesimo attacco su Kyov con droni e missili balistici. Nella notte la Russia ha colpito quartieri residenziali della capitale ucraina. Almeno 15 persone sono morte e 75 sono rimaste ferite, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, che oggi è al G7 del Canada. "Attacchi del genere sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati Uniti e l'Europa, devono finalmente reagire come una società civile reagisce ai terroristi", ha commentato il capo di stato, sottolineando che Mosca ha lanciato "oltre 440 droni e 32 missili" nel corso di "uno degli attacchi più terribili" sulla capitale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le immagini del nuovo raid russo su quartieri residenziali di Kyiv

