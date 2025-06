Le hanno saccheggiato l' auto speciale | la festa è per lei

Leivevano saccheggiato l’auto speciale dedicata alla Festa 232 per lei, ma ora la gioia e la solidarietà tornano a risplendere a Vigonza. Venerdì 20 e sabato 21 giugno, piazza Zanella si trasformerà in un vivace punto di incontro, promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Quest’anno, la manifestazione si farà portatrice di un messaggio di unità e generosità: per tutta la durata dell’evento...

