Le cose che dovresti sapere prima dell’inizio della Maturità | i consigli degli ex maturandi

La maturità rappresenta un momento cruciale, ricco di emozioni e sfide. Prima di affrontarla, ascolta i consigli di chi l'ha già vissuta e scopri come trasformare ansia e incertezza in opportunità di crescita. Ricorda: il vero successo è godersi il percorso, non solo il traguardo finale. Ecco tutto ciò che dovresti sapere prima di iniziare questa avventura, per farla diventare un'esperienza memorabile e positiva.

Ansia, paura per il futuro ma anche la consapevolezza che l'importante è godersi il viaggio: come ogni anno gli studenti sono chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Abbiamo chiesto alcuni consigli a chi l'ha superato un anno fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guida completa all’esame di maturità 2025: Date, prove, voto, (consigli) e cosa cambia - Manca poco all'esame di maturità 2025: tra ripassi, ansie e consigli, studenti, genitori e docenti si preparano a questa importante tappa.

