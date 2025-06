Le compagne di classe di scuola media si ritrovano dopo 44 anni E ci sono anche due prof

Un momento emozionante e ricco di nostalgia: il 13 giugno le compagne della scuola media G. Mercuriale si sono ritrovate dopo 44 anni, condividendo risate e ricordi al ristorante Peter Pan. Un evento speciale, arricchito dalla presenza di due ex insegnanti, la professoressa Morgagni e il professor Camprini, che hanno reso questa reunion un vero tesoro di emozioni e testimonianze di un passato indimenticabile.

Riceviamo e pubblichiamo: "Il 13 giugno le compagne della scuola media G. Mercuriale si sono ritrovate dopo ben 44 anni per una cena al al ristorante Peter Pan. Sono intervenuti anche due ex docenti: la professoressa Morgagni di lettere e il professor Camprini di educazione fisica".

