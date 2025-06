Le Cascine | cocaina e eroina arrestato 27enne

Le cascine di Firenze tornano al centro di un'operazione anti-droga che ha portato all'arresto di un 27enne nigeriano. Trovato in possesso di cocaina ed eroina, con un totale di circa 8 grammi di sostanze stupefacenti tra droga e involucri nascosti in bocca, e 310 euro in contanti, l'uomo rappresenta un nuovo esempio delle sfide che affronta la cittĂ . La vicenda mette in luce quanto...

Aveva addosso un grammo di cocaina e un involucro con circa due grammi e mezzo di eroina. Altri tre involucri, per altri tre grammi e mezzo di eroina, li aveva in bocca. Aveva anche 310 euro in contanti, banconate di piccolo taglio. L'uomo, 27enne di nazionalitĂ nigeriana, era stato fermato dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Le Cascine: cocaina e eroina, arrestato 27enne

