Le Camere si fermano per il Giubileo dei parlamentari

Le camere si prendono una pausa speciale per il Giubileo dei parlamentari, introducendo una "settimana corta" che permette a deputati e senatori di godersi due giorni in più di riposo, giovedì 19 e venerdì 20 giugno. Questa pausa anticipata si inserisce nei festeggiamenti del grande evento spirituale e politico che si terrà nel fine settimana. Un’opportunità unica per riflettere sul ruolo dei nostri governanti nel contesto di questa importante celebrazione.

Arriva una nuova "settimana corta" per i deputati e i senatori che si prendono altri due giorni, ossia giovedì 19 e venerdì 20 in vista del Giubileo dei governanti, che si terrà sabato 21 e domenica 22 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le Camere si fermano per il Giubileo dei parlamentari

In questa notizia si parla di: giubileo - camere - fermano - parlamentari

Le Camere si fermano per il Giubileo dei parlamentari.

Le Camere si fermano per il Giubileo dei parlamentari - Arriva una nuova "settimana corta" per i deputati e i senatori che si prendono altri due giorni, ossia giovedì 19 e venerdì 20 in vista del Giubileo dei governanti, che si terrà sabato 21 e domenica 2 ... Riporta ilgiornale.it

Camere, come si costituiscono i gruppi parlamentari - L'ex leader del Pd, Matteo Renzi, sarebbe pronto ad avviare la scissione dal Partito democratico e a dar vita a gruppi parlamentari autonomi di Camera e Senato. Secondo rainews.it