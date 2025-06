Le batterie raddoppieranno la durata grazie al litio-metallo.

Le batterie al litio-metallo promettono di rivoluzionare il mondo dell'energia portatile, raddoppiando la durata e migliorando l’efficienza dei nostri dispositivi. Sebbene ancora in fase di sviluppo e non sul mercato, queste innovazioni potrebbero eliminare il fastidio delle ricariche frequenti e allungare significativamente la vita utile delle batterie. Purtroppo, il numero limitato di ricariche delle batterie al litio-metallo ha rappresentato finora un ostacolo alla loro piena diffusione...

AGI - Le batterie al litio-metallo non sono ancora arrivate sul mercato, ma se lo saranno, potrebbero rappresentare una soluzione al problema quotidiano dell'indicatore di carica in calo. Sono cugine delle batterie agli ioni di litio presenti in moltissimi dispositivi elettronici di uso quotidiano, ma con il potenziale di contenere il doppio della potenza. Purtroppo, il numero limitato di ricariche delle batterie al litio-metallo ha rappresentato un ostacolo importante alla loro ampia diffusione. Un nuovo studio condotto dai ricercatori del California NanoSystems Institute dell'UCLA, o CNSI, potrebbe tuttavia contribuire ad accelerare il progresso.