Le avevamo acquistate per il nostro matrimonio Aiutateci a ritrovare le bici

Un episodio che lascia l’amaro in bocca e riaccende l’attenzione sul valore della solidarietà. Due turisti scozzesi, arrivati a Padova con il sogno di esplorare la città su due ruote, hanno vissuto un momento di sconforto quando le loro biciclette sono state rubate. Ora, con l’aiuto della comunità e delle istituzioni, sperano di ritrovarle e restituire loro la gioia di questa avventura italiana. La speranza è che il senso civico prevalga e che si possa fare luce su questa brutta vicenda.

Una beffa atroce per due turisti scozzesi arrivati a Padova in bicicletta. Qualche giorno fa, il 13 giugno sono stati derubati dei loro mezzi e ora sperano che qualcuno li aiuti. A portare alla luce la vicenda è stato il consigliere regionale leghista Giulio Centenaro che ha puntato il dito.

