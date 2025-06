Le alberature pagano il maltempo 50 interventi dei vigili del fuoco per piante cadute o pericolanti

Il maltempo miete ancora vittime tra le alberature urbane, con oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco per piante cadute o pericolanti. Da lunedì notte e per tutta la mattina di martedì, le forze dell’ordine e i servizi di emergenza si sono mobilitati con tempestività , affrontando le criticità causate dall’allerta meteo del 16 giugno. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta, e le operazioni proseguono senza sosta per ripristinare la normalità .

Da lunedì notte e per tutta la mattina di martedì, le squadre della Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Anthea sono intervenute prontamente in risposta ad alcune criticitĂ causate dal maltempo previsto nell'allerta meteo del 16 giugno. Dal pomeriggio di ieri fino alle prime ore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Le alberature pagano il maltempo, 50 interventi dei vigili del fuoco per piante cadute o pericolanti

