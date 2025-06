lda racconta una storia che non finisce mai davvero in attimo eterno

LDA torna con "Attimo eterno", un singolo che cattura l’essenza di un amore sospeso nel tempo, un momento che sembra non finire mai. Con questa ballad R&B, l’artista esplora nuove sfumature di romanticismo, offrendo un’interpretazione intensa e coinvolgente. Venerdì 20 giugno, preparatevi a lasciarvi trasportare in un viaggio emotivo senza fine, dove ogni istante diventa un'eternità da vivere e rivivere. La musica di LDA continua a sorprenderci, pronta a lasciarci senza parole.

LDA annuncia il nuovo singolo Attimo eterno, protagonista una storia che resta sospesa, che non finisce mai davvero. Una storia che resta sospesa, che non finisce mai davvero. Dopo aver dato il via a un nuovo capitolo del suo percorso artistico con Shalla, LDA torna venerdì 20 giugno con Attimo eterno (Columbia RecordsSony Music Italy), una ballad R&B che racconta l'amore da un'altra prospettiva. In questo brano, il romanticismo si spoglia della retorica e si mostra per ciò che è: fragile, disilluso, immerso tra i non detti e le ripetizioni stanche delle relazioni che si consumano. È una tensione continua tra il bisogno e il distacco, tra il ricordo e l'assenza, che dà vita a una dimensione temporale immobile, quasi circolare, dove ogni minuto pesa più di quanto dovrebbe.