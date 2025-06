LBA la Virtus Bologna è campione d’Italia e omaggia Achille Polonara | il video negli spogliatoi è da brividi

La Virtus Bologna conquista il suo 17° scudetto, un traguardo storico e carico di emozioni, battendo la Germani Brescia 96-74 in trasferta. La vittoria, culminata con un ricordo speciale per Achille Polonara, viene celebrata con un video negli spogliatoi che ha fatto vibrare i cuori di tutti i tifosi. È un trionfo che rimarrà impresso nella memoria, simbolo di passione e determinazione. La Segafredo continua a scrivere la sua leggenda nel basket italiano.

La Virtus Bologna è campione d’Italia e festeggia omaggiando Achille Polonara: il video negli spogliatoi è da brividi. La Virtus Bologna batte la Germani Brescia 96-74 in trasferta, chiude la serie sul 3-0 ed è campione d’Italia. Per le Vu Nere è il 17esimo scudetto vinto nella sua storia. L’ultimo risaliva alla stagione 2020-21 quando il roster emiliano in finale aveva battuto l’Olimpia Milano. Un trionfo speciale quello della Segafredo che ha dedicato la vittoria del titolo ad Achille Polonara, che nella giornata di ieri è stato ricoverato a causa di una leucemia mieloide. Il cestista nel 2023 aveva già dovuto combattere con un tumore ai testicoli. 🔗 Leggi su Rompipallone.it