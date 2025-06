LBA Bologna batte Brescia 96-74 | la Virtus è campione d’Italia

L’entusiasmante sfida tra Virtus Bologna e Germani Brescia si conclude con un risultato netto: 96-74, consegnando alla Virtus il titolo di campione d’Italia. La partita, disputata alla PalaLeonessa, ha mostrato la supremazia dei bianconeri fin dai primi minuti, consolidando il loro dominio nel campionato. Dopo due vittorie casalinghe, la squadra ha dimostrato di saper conquistare anche i campi avversari, scrivendo un’altra pagina memorabile della storia del basket italiano.

La Virtus Bologna batte la Germani Brescia 96-74 e si laurea campione d’Italia. Alla PalaLeonessa è andata in scena una gara-3 senza storia. La Virtus Bologna ha battuto **-** i padroni di casa della Germani Brescia e si è laureata campione d’Italia. Dopo aver vinto le due gare alla Virtus Segafredo Arena, le Vu Nere sono partite subito con il piede giusto anche in trasferta chiudendo il primo quarto in vantaggio di 13 punti (15-28). Gli uomini di Dusko Ivanovic nel secondo quarto hanno aumentato il distacco di nove punti sul roster lombardo e sono andati all’intervallo sul +22 (28-50). La seconda ripresa è proseguita sulla stessa lunghezza d’onda. 🔗 Leggi su Sportface.it

