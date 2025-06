Lazio Tchaouna verso la Premier | offerta da 15 milioni Fabiani | Stiamo valutando

Lazio Tchaouna verso la Premier: un’ipotesi che sta già facendo discutere. Con un’offerta da 15 milioni di euro, il club sta valutando seriamente questa opportunità, mentre Fabrizio Fabiani e il mercato si preparano a eventuali sviluppi. Loum Tchaouna, arrivato con grandi aspettative, ha lasciato l'amaro in bocca nella scorsa stagione, ma il suo futuro potrebbe riscrivere le carte in tavola. La sfida ora è tutta da vivere.

Loum Tchaouna è tra le delusioni più grandi della scorsa stagione della Lazio. Arrivato dalla Salernitana per 8 milioni di euro, il talento francese,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

