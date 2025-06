Lazio Fabiani | Zaccagni? Piace molto al Napoli ma non vogliamo privarcene

L’interesse del Napoli per Mattia Zaccagni ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, ma la Lazio ribadisce con fermezza il suo valore e le sue ambizioni. Angelo Fabiani, direttore sportivo dei biancocelesti, ha chiarito che nessuno dei big è sul mercato e che la squadra intende ripartire con i suoi punti fermi. La volontà della Lazio è chiara: mantenere i propri talenti e puntare al futuro senza cedere alle sirene di mercato.

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di #Nonsolomercato su Rai 2 sul futuro di Mattia Zaccagni, attaccante dei biancocelesti che piace molto Conte e Manna, rispettivamente allenatore e d.s. del Napoli: Fabiani: Nessuno dei big è sul mercato. “Nessuno dei big è sul mercato, non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori, non vogliamo smantellare e valuteremo le diverse proposte che ci stiamo arrivando.C’è qualche richiesta per Tchaouna, ma stiamo facendo una valutazione a 360 gradi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Lazio, Fabiani: “Zaccagni? Piace molto al Napoli, ma non vogliamo privarcene”

In questa notizia si parla di: fabiani - lazio - zaccagni - piace

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato - La Lazio ha dato il via alla sua nuova era con Maurizio Sarri! La conferma, arrivata da Fabiani in un video sui social, segna un passo importante per un club in cerca di riscatto.

Angelo #Fabiani direttore sportivo della #Lazio intervistato a @RaiDue: “#Zaccagni? Piace tanto al #Napoli, ma non abbiamo intenzione di venderlo”. [@RaiDue] Vai su X

#Sarri fa il punto sul #calciomercato della #Lazio "Mercato? Devo rivedere #Fabiani la prossima settimana e mi dirà quali sono le sue idee. Mi porterà qualche nome, come anche io ne porterò qualcuno e poi vediamo. L’importante è che come ho detto a lui se Vai su Facebook

Fabiani: Zaccagni piace al Napoli, ma rimarrà alla Lazio; Lazio, la rivelazione di Fabiani: A una big italiana piace Zaccagni; Lazio, Fabiani: «Zaccagni piace al Napoli, ma non vogliamo smantellare. Sarri innamorato, è bastata una strett.

Lazio, Fabiani: «Zaccagni piace al Napoli, ma non vogliamo smantellare. Sarri innamorato, è bastata una stretta di mano» - Come previsto, la seconda (e terza) serata del lunedì ha visto protagonisti allenatore e direttore ... msn.com scrive

Pagina 1 | Fabiani svela: "Zaccagni piace molto a Conte. Rovella, fosse per noi..." - Il ds biancoceleste rivela l'interesse del Napoli per l'esterno offensivo italiano. Secondo tuttosport.com