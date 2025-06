Lazio Fabiani | Non vogliamo cedere i nosti pezzi pregiati Rovella? Ha una clausola e non possiamo farci nulla

Lazio e Fabiani mantengono la linea dura: mentre Rovella è sotto clausola, il ds biancoceleste si impegna a blindare i senatori della squadra. Durante #Nonsolomercato su Rai 2, Fabiani ha svelato i progetti futuri, sottolineando l'importanza di rafforzare il gruppo e preservare i pilastri biancocelesti. La strategia della Lazio si fa sempre più chiara: consolidare il presente per scrivere un futuro vincente.

Fabiani blinda i senatori della Lazio. Ospite della trasmissione #Nonsolomercato, in onda su Rai 2, il ds biancoceleste ha spiegato che il progetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: lazio - fabiani - quot - vogliamo

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato - La Lazio ha dato il via alla sua nuova era con Maurizio Sarri! La conferma, arrivata da Fabiani in un video sui social, segna un passo importante per un club in cerca di riscatto.

Lazio, il ds Fabiani: Vogliamo preservare alcuni calciatori! Mercato? Scorretto sondare già i nostri; Ds Lazio: “Noslin scelto io, non Baroni. Qualche mio collega si deve vergognare perché…”; DS Lazio: “Turnover Inter è turnover per modo di dire, vogliamo onorare la competizione”.

Lazio, Fabiani: "Non vogliamo cedere i nosti pezzi pregiati. Rovella? Ha una clausola e non possiamo farci nulla" - Ospite della trasmissione #Nonsolomercato, in onda su Rai 2, il ds biancoceleste ha spiegato che il progetto del club capitolino. Scrive calciomercato.com

Lazio, Fabiani: "Non vogliamo smantellare la squadra. Valuteremo..." - Ospite di #Nonsolomercato in onda su Rai 2 il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani si è espresso su molti temi tra cui anche quello relativo al mercato con il passaggio di Tchaouna ... Riporta lalaziosiamonoi.it