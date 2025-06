Lazio 20 milioni per il primo colpo | il sacrificato che finanzierà l’acquisto

La Lazio si prepara a fare il suo primo grande acquisto di mercato, investendo 20 milioni di euro, con un sacrificato che contribuirà a finanziare questa operazione strategica. Maurizio Sarri può già sorridere all'orizzonte, sperando di rinforzare la rosa e risollevare le sorti biancocelesti. Dopo una stagione complicata, il club punta a ripartire forte, ma quale sarà il nome dietro questa mossa audace?

Maurizio Sarri può abbracciare presto il primo colpo: 20 milioni il costo ma c'è un sacrificato che finanzierà l'acquisto Lazio, 20 milioni per il primo colpo: il sacrificato che finanzierà il colpo (Ansa foto) – Serieanews La stagione appena conclusa è ancora una ferita aperta in casa Lazio. All'ultima giornata la sconfitta contro il Lecce che è costata la mancata qualificazione alle coppe europee, un'onta che ha mandato su tutte le furie Lotito. Il patron biancoceleste ha dato il via alla rivoluzione con la panchina affidata a Maurizio Sarri, un tecnico sempre apprezzato, anche dopo le dimissioni nell'inverno 2024.

Calciomercato Napoli, colpo da 10 milioni: c’è la data della firma - Il Napoli si prepara a ufficializzare un colpo di mercato da 10 milioni, con la data della firma già stabilita.

