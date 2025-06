Lavori sulla linea ferroviaria a Tombolo circolazione sospesa | Chiuso per guerra

Attenzione, pendolari e viaggiatori! Dal 10 al 20 giugno, la linea ferroviaria tra Livorno Centrale e Pisa Centrale subirà importanti interruzioni a causa dei lavori di manutenzione presso la stazione di Tombolo. La circolazione sarà sospesa nei giorni feriali, dalle 9:50 alle 12:50, con alcune variazioni sui treni Intercity. Pianificate i vostri spostamenti con anticipo e consultate gli aggiornamenti per evitare inconvenienti durante questo periodo di lavori straordinari, necessari per migliorare il servizio ferroviario.

"Nei giorni dal 10 al 20 giugno dal martedì al venerdì, dalle ore 9:50 alle ore 12:50, la circolazione è sospesa tra le stazioni di Livorno Centrale e Pisa Centrale per lavori di manutenzione straordinaria presso la stazione di Tombolo. Variazioni per alcuni treni Intercity.

Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Pisa – Livorno per consentire interventi all'infrastruttura a Tombolo. Nei giorni 12, 13, 17, 18, 19, 20 giugno la circolazione ferroviaria tra Pisa e Livorno sarà sospesa dalle 9.50 alle 12.50

