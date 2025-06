Lavori per la Caselli arrivano i fondi Pnrr

Tutto è in fermento nel Comune, che si prepara a cogliere l’opportunità offerta dai fondi PNRR per rinnovare la scuola Caselli di via Moretti. Con un potenziale investimento tra 250 e 300 mila euro, si aprono scenari entusiasmanti per il miglioramento degli spazi educativi, con l’obiettivo di creare un ambiente più sicuro e accogliente per studenti e insegnanti. La città si appresta a fare un passo importante verso il futuro dell’istruzione, puntando sul benessere dei giovani e sull’efficacia delle infrastrutture scolastiche.

Lavori alla scuola ‘Caselli’, il comune potrebbe intercettare dai 250mila ai 300mila euro da bando Pnrr per l’intervento dedicato al plesso di via Moretti. Gli uffici di Viale De Gasperi stanno valutando la fattibilità dell’operazione: con questa somma si potrebbe riqualificare il cortile esterno dell’istituto e forse trasferirvi l’asilo di via Puglia. Ipotesi ancora al vaglio, che però potrebbero concretizzarsi nei mesi prossimi. Tutto è partito da una richiesta di finanziamento per 540mila euro depositata dal comune per l’ampliamento della mensa alla scuola ‘Caselli’, per il quale era stato elaborato un progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori per la Caselli, arrivano i fondi Pnrr

