Lavori notturni alla Galleria Crozi 2 | carreggiata ridotta fino al 9 agosto 2025

A partire da oggi, lunedì 16 giugno, e fino al 9 agosto 2025, i lavori notturni alla Galleria Crozi 2 ridurranno la carreggiata sulla SS 47 della Valsugana, tra Mochena e Trento Est. Questa importante opera di manutenzione potrebbe causare lievi disagi, ma è fondamentale per garantire la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti lungo questa arteria strategica.

A partire da oggi, lunedì 16 giugno, e fino al 9 agosto 2025, sulla strada statale 47 della Valsugana, in direzione Trento, sarà istituito un restringimento di carreggiata da due a una sola corsia di marcia nel tratto compreso tra la località "Mochena" e l’uscita "Trento Est", in località "Ponte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Lavori notturni alla Galleria Crozi 2: carreggiata ridotta fino al 9 agosto 2025

