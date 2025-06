Lavori di riasfaltatura in via Galvani e in piazza Dante

Preparati a un cambiamento importante nel cuore di Modena! Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, via Galvani e piazza Dante saranno protagoniste di lavori di riasfaltatura per migliorare la qualità delle nostre strade. Per garantire la sicurezza di tutti, alcune zone saranno temporaneamente interessate da deviazioni e restrizioni. Ricorda di pianificare il tuo spostamento e di seguire le indicazioni del Comune.

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno via Galvani, nel tratto compreso tra le pensiline del bus e viale Monte Kosica e piazza Dante, davanti alla Stazione dei treni, saranno interessate da lavori di riasfaltatura a cura del Comune di Modena. Per consentire l'intervento, dalle 21.30.

