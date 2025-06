Lavori da 3,3 milioni al ponte sul Garigliano | siglato l' accordo tra le Province di Caserta e Latina

Un passo significativo verso la sicurezza e la mobilità delle comunità locali, con un investimento di 33 milioni di euro. L’accordo tra le province di Caserta e Latina segna un importante traguardo per il miglioramento delle infrastrutture e la tutela del territorio. Questo intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico garantirà un passaggio più sicuro e affidabile sul Ponte sul Garigliano, rafforzando i legami tra le due regioni e promuovendo lo sviluppo sostenibile.

Accordo tra le province di Caserta e Latina per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del Ponte sul Fiume Garigliano, che collega la SP 129 Maiano (nel comune di Sessa Aurunca) alla SP 308 Lauro – Castelforte – Minturno (in territorio laziale). Un. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lavori da 3,3 milioni al ponte sul Garigliano: siglato l'accordo tra le Province di Caserta e Latina

