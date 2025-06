lavori alla rete idrica possibili abbassamenti di pressione ed interruzione del servizio

Gentili cittadini di Selvazzano Dentro, vi informiamo che, a causa di un importante intervento di verifica sulla rete idrica volto a migliorare il servizio e ridurre le perdite, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee. La squadra di Etra sta lavorando con impegno per garantire un futuro più affidabile. Vi ringraziamo per la pazienza e la collaborazione durante queste operazioni essenziali.

E' in corso un importante intervento di verifica della rete idrica nell’intero comune di Selvazzano Dentro per il miglioramento del servizio e la riduzione delle perdite, da parte dei tecnici di Etra. Sarà quindi necessario effettuare delle manovre in rete previste nella notte tra il 19 e il 20. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it