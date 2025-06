Lavori al Rettorato soppressa per 8 mesi e mezzo la fermata dei bus di piazza Roma

Lavori al Rettorato di Ancona portano alla soppressione temporanea della fermata dei bus di piazza Roma, creando qualche disagio ai pendolari. La decisione del Comune, motivata dalla necessità di ristrutturare il Palazzo del Rettorato di corso Stamira, si traduce in un'anticipata sfida per chi deve raggiungere piazza Cavour. Ma quali alternative saranno offerte ai cittadini? Scopriamolo insieme e come affrontare questa fase di transizione.

A causa dei lavori di ristrutturazione a cui è soggetto il Palazzo del Rettorato di corso Stamira, davanti a piazza Roma, il Comune di Ancona ha deciso di sopprimere la fermata dei bus di piazza Roma, per intenderci quella che portava verso piazza Cavour per i prossimi 8 mesi e mezzo.

