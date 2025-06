Lavori al ponte sul Villoresi Bustese chiusa disagi in vista | Attendo risposte da Anas

La chiusura del ponte sul Villoresi a Bustese sta causando notevoli disagi tra residenti e commercianti. Il sindaco Elena Carraro ha richiesto un incontro urgente con Anas per trovare soluzioni tempestive, mentre petizioni e appelli sui social testimoniano l'urgenza di interventi. Con il periodo critico che si estende dal 30 giugno al 14 agosto, la comunità attende risposte concrete per affrontare questa difficile fase.

Chiusa la strada Bustese per lavori al ponte sul Villoresi, il sindaco Elena Carraro ha chieso un incontro urgente ad Anas. Intanto posegue sia la petizione lanciate da alcuni commercianti con attività tra Lonate Pozzolo e Olggio che quella su change.org promossa da cittadini del Novarese. Due iniziative a fronte dei disagi che si annunciano a partire da 30 giugno e fino al 14 agosto a causa della chiusura del tratto della S.S. 527 Bustese in territorio comunale lonatese per lavori al ponte sul canale Villoresi. Per i titolari di attività commerciali, di ristorazione e ricettive la preoccupazione è grande perché lo stop alla circolazione dei veicoli sulla strada di collegamento tra Lombardia e Piemonte interessata anche dalla presenza di Malpensa toccherà i mesi estivi, quindi il periodo di maggior afflusso turistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it