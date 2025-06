Lautaro racconta cos'è successo dopo il ko in Champions dell'Inter | Non ho parlato per 5-6 giorni

Lautaro Martínez si apre con sincerità dopo il duro colpo in Champions League: il ko contro il PSG ha segnato un momento di riflessione e silenzio, ma ora è pronto a voltare pagina. Con zero minuti giocati con l'Argentina e un'occasione importante al Mondiale per Club, la sua determinazione è più forte che mai. La strada verso il riscatto è appena iniziata, e lui sa che il futuro può ancora essere scritto con successi.

Lautaro non ha mai più giocato una partita dopo il ko dell'Inter in Champions contro il PSG. Zero minuti nelle due partite con l'Argentina e ora l'occasione di rifarsi al Mondiale per Club: "Dopo quella notte non ho parlato per 5-6 giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lettera emotiva da Lautaro dopo la debacle nella finale di Champions League - Dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League, Lautaro Martinez si prende il tempo per riflettere e condividere i suoi sentimenti più profondi.

