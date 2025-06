Lautaro Martinez | Mondiale per Club vogliamo l’Inter più in alto possibile!

Lautaro Martinez si sta preparando con determinazione per l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey, un’occasione che potrebbe consacrare la squadra nerazzurra a livello internazionale. In un’intervista a Sky Sport, il capitano ha infuso entusiasmo e grinta nel gruppo, invitandoli a rialzare la testa e a dare il massimo. La sfida si avvicina: è il momento di dimostrare il valore della nostra Inter!

Lautaro Martinez si prepara in vista dell’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. In un’intervista realizzata da Sky Sport, il capitano nerazzurro dà la carica al resto del gruppo per concludere al meglio questa stagione. RIALZIAMO LA TESTA – Lautaro Martinez ha parlato della preparazione della sua Inter all’esordio nel Mondiale per Club 2025, in programma per le 3 di notte (ora italiana) contro il Monterrey: «La verità è che ci stiamo preparando e stiamo per iniziare un torneo importante. Abbiamo molte aspettative e molta voglia. Sfideremo una squadra con molta qualità, con molti giocatori importanti e un’idea chiara di gioco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Mondiale per Club, vogliamo l’Inter più in alto possibile!»

