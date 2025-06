Lautaro Martinez | Mondiale per Club un obiettivo! Siamo l’Inter

Lautaro Martinez è determinato a rilanciarsi e conquistare nuovi traguardi, nonostante le recenti difficoltà. Dopo la dolorosa eliminazione in Champions League e i cambiamenti in casa Inter, il capitano nerazzurro guarda avanti con fermezza e entusiasmo. La sua volontà di ripartire si riflette nelle parole condivise su Dazn, dove ribadisce il suo impegno per portare l’Inter al successo. Il futuro è ancora tutto da scrivere, e Lautaro è pronto a farlo...

Lautaro Martinez ha vissuto momenti difficili dopo la finale di Champions League contro il Psg. Il capitano dell’Inter vuole ripartire prontamente e lo testimonia su Dazn. NUOVO INIZIO – Giuseppe Marotta in compagnia della dirigenza ha dovuto mettere le pezze in un momento complicato. In pochi giorni l’ Inter ha perso la finale di Champions League per 5-0 contro il Psg e ha salutato Simone Inzaghi, che ha scelto di finire in Arabia Saudita per non continuare in Italia. Una nuova era è iniziata con Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e i giocatori stanno conoscendo l’allenatore ex Parma in questi giorni di allenamenti prima dell’esordio al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Mondiale per Club un obiettivo! Siamo l’Inter»

In questa notizia si parla di: inter - lautaro - martinez - mondiale

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

MONDIALE PER CLUB - Inter, Lautaro Martinez: "Voltiamo pagina, Chivu è un allenatore che vuole vincere" https://ift.tt/i9XHmSe Vai su X

Nella classifica dei calciatori più pagati del Mondiale per Club l'Italia è rappresentata solo dalla Juventus, l'Inter non riesce ad entrare nella top 20 con Lautaro Martinez Vai su Facebook

Lautaro Martinez: L'Inter pronta per il Mondiale per Club contro il Monterrey; Inter, Lautaro: La finale col Psg? Ora voltiamo pagina. Con Chivu stesse idee di calcio; Lautaro punta al Mondiale per club: “L’Inter pensa solo a vincere…”.

Lautaro Martinez: "L'Inter pronta per il Mondiale per Club contro il Monterrey" - Dobbiamo voltare pagina, pensare a questa nuova competizione ed essere forti mentalmente, reagire subito. quotidiano.net scrive

Inter, Lautaro: "La finale col Psg? Ora voltiamo pagina. Con Chivu stesse idee di calcio" - Le parole dei giocatori nerazzurri in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey: "Non c'è tempo di pensare al passato, voltiamo pagina. Segnala sport.sky.it