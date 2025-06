Lautaro Martinez | Inzaghi grandissimo uomo lo ringrazio

Lautaro Martinez, uno dei pilastri dell'Inter, esprime gratitudine e riflessione dopo un momento difficile in Champions League. Allenandosi al Campus UCLA e rivivendo quel match su Dazn, il suo cuore resta legato a quella notte di speranza e delusione. Con il supporto di Inzaghi, Lautaro si prepara a rispondere alle sfide future, consapevole che il vero valore si misura anche nelle cadute. La passione e la determinazione sono la chiave per tornare a brillare.

L’Inter si è allenata al Campus UCLA e Lautaro Martinez ha avuto modo di ritornare all’ultimo match in Champions League su Dazn. Le sue parole prima del Monterrey. Quella sera eri tra i piĂą distrutti, ti sei dato una risposta? Il tempo ancora non è troppo, ci penso tanto anche oggi. Era un’occasione, avevo la speranza di portare la coppa a Milano ma in quella sera non è uscito niente di ciò che avevamo preparato. Non siamo stati squadra, loro erano in forma e hanno fatto tutto ciò che potevano fare. Quella è stata una sconfitta dura, ma l’importante è essere arrivati lì. Lavoriamo per alzare i trofei, ma arrivare all’ultima partita sempre vuol dire lavorare bene. 🔗 Leggi su Inter-news.it