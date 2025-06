Lautaro Martinez | Dopo la finalenon ho parlato per 5-6 giorni ancora adesso non mi spiego come sia stato possibile

Dopo la drammatica finale di Champions, Lautaro Martinez si apre con sincerità, rivelando l’amarezza e la fatica di elaborare quella sconfitta. Capitano dell’Inter e protagonista sul campo, il suo cuore nerazzurro batte forte anche nel difficile cammino verso il Mondiale per Club. Le sue parole sono un promessa di rinascita e determinazione: la squadra e i tifosi possono contare sulla sua grinta per rialzarsi.

Le parole di Lautaro Martinez alla vigilia del debutto dell'Inter al Mondiale per Club: il capitano nerazzurro non dimentica la finale di Champions Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha rivelato tutta la sua amarezza per la recente sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, definendola un'esperienza ancora difficile da digerire.

