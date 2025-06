Lautaro confessa | Ancora triste per la Champions Chivu? Ecco cos’ho capito dopo la telefonata al Mondiale vogliamo…

Lautaro Martinez si apre senza filtri, rivelando emozioni sincere e riflessioni profonde. Dal rapporto con Chivu alla delusione per la Champions, il bomber dell’Inter condivide il suo stato d’animo e le lezioni apprese. In questa intervista esclusiva, Lautaro ci mostra il lato più autentico di sé, lasciando emergere non solo la sua passione per il calcio, ma anche la volontà di crescere e superare ogni ostacolo. Ecco cosa ha detto…

Lautaro Martinez senza giri di parole, ecco la lunga intervista del bomber dell’Inter, da Chivu alla Champions e tanto altro ancora. Lautaro Martinez alza la voce. Sentiamo l’intervista rilasciata ai cronisti ieri dal bomber dell’ Inter poco prima dell’esordio nel Mondiale per Club. Le parole riportate da La Gazzetta dello Sport stamattina: LAUTARO MARTINEZ SU CHIVU – «Ci siamo sentiti al telefono, ancora prima di trovarlo qui. Abbiamo parlato a lungo, mi ha raccontato le sue idee di lavoro. E mi piacciono, mi trova d’accordo, la pensiamo alla stessa maniera. Ho capito e visto in lui la voglia di vincere, è un uomo che la mia stessa mentalità». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro confessa: «Ancora triste per la Champions. Chivu? Ecco cos’ho capito dopo la telefonata, al Mondiale vogliamo…»

