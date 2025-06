Lautaro a Dazn | Dobbiamo voltare pagina questo Mondiale ci farà capire tante cose Ecco cosa ho detto a Inzaghi dopo l’addio

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si prepara a scendere in campo contro il Monterrey al Mondiale per Club, portando con sé riflessioni profonde su un percorso difficile e sui recenti cambiamenti. La sconfitta in finale di Champions e l’addio di Inzaghi hanno lasciato il segno, ma ora è tempo di voltare pagina e trarre insegnamenti da questa esperienza. Ecco cosa ha detto Lautaro a proposito di questa sfida e di ciò che ci aspetta.

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così alla vigilia del match contro il Monterrey al Mondiale per Club. Intervistato da Dazn in vista dell’esordio al Mondiale per Club di stanotte per l’ Inter contro il Monterrey, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez è tornato anche sulla sconfitta in finale di Champions e sull’addio di Inzaghi. SUL MIO STATO D’ANIMO – « E’ difficile dopo ciò che è successo, ma bisogna ripartire subito e voltare pagina. Dobbiamo pensare alla competizione che sta per iniziare, che per noi è importante: deve essere un obiettivo perché noi siamo l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com