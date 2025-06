Laura Pausini e Robbie Williams insieme per Desire l’inno ufficiale della FIFA

Preparatevi a un evento storico: Laura Pausini e Robbie Williams si uniranno sul palco per interpretare "Desire", l’inno ufficiale della FIFA, durante la finale della Coppa del Mondo per Club al Metlife Stadium di New Jersey il 13 luglio 2025. Un duetto da sogno tra due icone della musica internazionale che promette di entrare nella leggenda. La musica, ancora una volta, si trasforma in un ponte tra culture e emozioni.

Laura Pausini e Robbie Williams, due leggende della musica internazionale, uniranno le forze per eseguire il primo inno ufficiale della FIFA, Desire, il prossimo 13 luglio durante la finale della Coppa del Mondo per Club al Metlife Stadium di New Jersey. Il brano, scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, e mixato da Richard Flack, debutterà ufficialmente domani all'opening dei Mondiali per Club 2025 a Miami. Come ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, Robbie Williams ha invitato la Pausini a prestare la sua voce potente a questo progetto, che rappresenta una fusione perfetta tra il calcio e la musica.

