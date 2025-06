L' attrice 59enne si prende tutta la scena sul blue carpet in long dress ciclamino e chioma a onde esaltate dagli highlights

Valeria Golino conquista il red carpet dei Nastri d’Argento 2025 con la sua eleganza senza tempo, un long dress ciclamino e onde esaltate dagli highlights. La diva, simbolo di talento e personalità, si conferma regina indiscussa, sfoggiando un nuovo look capelli soft e selvaggio abbinato al suo iconico caschetto voluminoso. Una vera protagonista che, tra glamour e autenticità, continua a ispirare. Ma qual è il segreto del suo successo?

L a queen assoluta dei Nastri d'Argento 2025? E' senza ombra di dubbio Valeria Golino. Diva di talento e grande personalità, che per ritirare l'ennesimo premio sceglie una nuova colorazione capelli soft e selvaggia. Abbinata, come sempre, al suo immancabile caschetto voluminoso. Questa volta, puntando tutto sullo styling a onde morbide. Valeria Golino a Cannes: «Ne "L'arte della gioia" racconto una donna libera come nessuna» X Valeria Golino ritira un nuovo premio. Grazie al film Fuori, il già ricco palmarès della star di Respiro e L'arte della gioia si arricchisce di un nuovo Nastro d'Argento.