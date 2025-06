Latte prime linee guida dell’Università di Siena sull’impatto ambientale

Le nuove linee guida dell’Università di Siena segnano un passo fondamentale verso la sostenibilità del settore lattiero-caseario italiano. Con le prime Product Category Rules (PCR) per latte bovino, bufalino, ovino e caprino, si apre la strada a una valutazione più accurata e trasparente dell’impatto ambientale. Un risultato che promette di rivoluzionare la produzione e promuovere pratiche più responsabili, contribuendo concretamente alla tutela del nostro pianeta.

Pubblicate le prime Product Category Rule italiane per valutare l’impatto ambientale del latte bovino, bufalino, ovino e caprino. Il documento, elaborato dalle Università di Siena e Pisa, rappresenta un passo cruciale per la sostenibilità della filiera lattiero-casearia. Coordinamento affidato al professor Angelo Riccaboni nell’ambito del progetto Agritech Nasce la prima PCR per il settore lattiero-caseario . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

