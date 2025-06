L’Atletico Campoli parte forte | ufficializzati Ds e allenatore inizia un nuovo capitolo tra entusiasmo e ambizione

L’Atletico Campoli si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo, con entusiasmo e ambizione che si respirano in ogni mossa. La società del presidente Ottavio D’Apice ha annunciato ufficialmente il nuovo direttore sportivo e l’allenatore, segnando un passo deciso verso un futuro ricco di successi. Con queste fondamenta solide, il club si appresta a intraprendere un percorso carico di speranze e grandi obiettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Atletico Campoli accende i motori in vista della nuova stagione calcistica e lo fa con due colpi fondamentali per dare il via a un progetto ambizioso. La società del presidente Ottavio D’Apice ha ufficializzato in un solo colpo sia il nuovo direttore sportivo che il nuovo allenatore, tracciando una linea chiara: costruire qualcosa di importante e duraturo. La direzione sportiva sarà affidata a Gennaro Girardi, figura di grande esperienza e già nota alla piazza campolese. Uomo di campo, Girardi torna a Campoli con l’entusiasmo di chi conosce l’ambiente e con il compito di guidare la costruzione di una squadra giovane ma ambiziosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it