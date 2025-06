L’ateneo di Modena e Reggio Emilia elegge per la prima volta una donna alla guida Docente di Ingegneria esperta di intelligenza artificiale insomma una scienziata di fama internazionale per traghettare l’università nel futuro

L’Università di Modena e Reggio Emilia si apre a un nuovo capitolo di innovazione e inclusione, eleggendo per la prima volta una donna alla guida. Rita Cucchiara, esperta di intelligenza artificiale di fama internazionale, si prepara a traghettare l’ateneo nel futuro con passione e competenza. Questo storico risultato rappresenta non solo un cambio di leadership, ma anche un messaggio di progresso e coraggio: il futuro dell’università è nelle mani di una scienziata di eccellenza.

A ll’Unimore soffia un vento di cambiamento. Per la prima volta nella sua storia, l’Università di Modena e Reggio Emilia sarà guidata da una donna: Rita Cucchiara. Professoressa di Ingegneria e pioniera dell’intelligenza artificiale in Italia, ha vinto un ballottaggio serratissimo, conquistando così la leadership dell’ateneo. La notizia non segna solo un passaggio di testimone, ma anche un momento simbolico: una delle menti più brillanti della ricerca scientifica italiana, infatti, assume la guida di un’università in piena trasformazione. E con lei, la tecnologia entra nel cuore dell’istituzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it