L’Asti Docg apre ai Piwi | al via la sperimentazione sui vitigni aromatici resistenti

L’Asti Docg spalanca le porte ai Piwi, i vitigni aromatici resistenti, aprendo nuove frontiere alla viticoltura italiana. Dopo il successo del Pinot Grigio e del Prosecco Doc, il Consorzio piemontese si unisce all’Istituto Umberto I di Alba per una sfida entusiasmante: scoprire il “discendente” del Moscato bianco, tra innovazione e tradizione, per valorizzare al massimo il patrimonio enologico nostrano.

