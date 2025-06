L’associazione Grd in visita alla nave Vespucci

Un gruppo di circa quaranta persone, tra ragazzi, educatori, volontari e famiglie dell’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) di Cesena, ha vissuto un’esperienza indimenticabile a Genova visitando la storica Nave Vespucci, simbolo della Marina Militare Italiana. Inviti speciali, come quello della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, hanno reso ancora più significativa questa giornata, culminata con il coinvolgente evento “Essere presenti: testimonianze di vita”. Un momento di crescita e condivisione che rimarrà nel cuore di tutti.

Una quarantina di persone tra ragazzi, educatori, volontari e famiglie dell’ Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) di Cesena ha vissuto un’esperienza straordinaria a Genova, in visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare Italiana. Su invito della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’associazione ha visitato il Villaggio Italia, e partecipato alla conferenza "Essere presenti: testimonianze di vita", condotta dalla ministra Locatelli, durante la quale alcune persone con disabilità hanno portato la loro voce e la loro esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’associazione Grd in visita alla nave Vespucci

In questa notizia si parla di: associazione - visita - nave - vespucci

L'Associazione Arma Aeronautica in visita al Mucir - L'Associazione Arma Aeronautica di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal presidente Cav. Domenico De Felice, ha recentemente visitato il Museo Civico del Risorgimento.

Il "Vespucci incontra la cultura" arriva nel Lazio! Dal 24 maggio al 3 giugno 2025, in occasione della presenza della Nave Scuola Amerigo Vespucci nelle città di Gaeta e Civitavecchia, potrai visitare i musei statali del territorio con una riduzione speciale sul Vai su Facebook

L’associazione Grd in visita alla nave Vespucci; Il ministro sul Vespucci, Locatelli a Livorno. Incontro con le associazioni; La nave Vespucci farà sosta nella baia di Giardini Naxos, grande attesa per “Ambasciata galleggiante” d'Italia.

L’associazione Grd in visita alla nave Vespucci - Una quarantina di persone tra ragazzi, educatori, volontari e famiglie dell’Associazione G. Riporta msn.com

Il ministro sul Vespucci, Locatelli a Livorno. Incontro con le associazioni - L’iniziativa al Museo della Città alla presenza anche di Sindaco e Prefetto. Scrive msn.com