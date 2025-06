L’assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò in visita alla Casa salesiana Gesù adolescente

Ieri mattina, l’assessore alle politiche sociali Mimma Calabrò ha visitato la Casa Salesiana Gesù Adolescente di Via Evangelista di Blasi, accompagnata dal presidente della Commissione Pubblica Istruzione Salvo Alotta. Un'occasione speciale per confrontarsi con il personale e conoscere più da vicino le iniziative dedicate ai giovani. La visita ha rafforzato l’impegno comune nel promuovere un futuro di speranza e opportunità per i ragazzi della comunità.

Ieri mattina (lunedì 16 giugno) Mimma Calabrò, assessore alle Politiche Sociali, ha fatto visita alla Casa Salesiana Gesù Adolescente di Via Evangelista di Blasi, accompagnata dal presidente della Commissione Pubblica Istruzione Salvo Alotta. A ricevere l’assessore Calabrò è stato il Direttore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L’assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò in visita alla Casa salesiana Gesù adolescente

In questa notizia si parla di: assessore - calabrò - politiche - sociali

Ragazza down aggredita, l'assessore Calabrò la incontra: "Il suo coraggio è il seme per un'azione concreta" - Martina, ragazza di 30 anni con sindrome di Down, ha dimostrato che il coraggio può essere il seme di un cambiamento concreto.

L'assessore comunale alle Politiche sociali, Mimma Calabrò: "Che emozione grande vedere gli atleti disabili in azione! La loro determinazione e passione per lo sport sono incredibili" Vai su Facebook

Si insedia il nuovo assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò: Lavorerò per la città; Giunta. Mimma Calabrò nuovo assessore; Palermo, Mimma Calabrò nuovo assessore alle politiche sociali.