L’Asp di Messina senza i presidi per disabili gravissimi la denuncia dell' ex assessore Pietro Currò

L’Asp di Messina ancora una volta al centro delle polemiche, questa volta per l’assenza di presidi fondamentali per disabili gravissimi come l’Acquagel. La vicenda ha coinvolto stamani l’ex assessore Pietro Currò, segretario regionale del Pri, che si è recato nei locali del Mandalari con una prescrizione valida per il ritiro delle confezioni. Un episodio che mette in evidenza le criticità del sistema di assistenza, sollevando interrogativi sulla reale attenzione alle esigenze di chi ha bisogno di supporto speciale.

L’Asp di Messina sfornita di presidi per disabili gravissimi come l’Acquagel. E’ la disavventura occorsa stamani all’ex assessore Pietro Currò nonché segretario regionale del Pri che oggi pomeriggio si è presentato nei locali del Mandalari con l’apposita prescrizione per ritirare confezioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "L’Asp di Messina senza i presidi per disabili gravissimi", la denuncia dell'ex assessore Pietro Currò

In questa notizia si parla di: messina - presidi - disabili - gravissimi

Disabilità Gravissima. Altro accoglimento. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 20/05/2025, accoglie il ricorso promosso in favore di una persona gravemente disabile, riconoscendo alla stessa il diritto all'assegno di cura negato in via amministrativa. Per ri Vai su Facebook

L’Asp di Messina senza i presidi per disabili gravissimi, la denuncia dell'ex assessore Pietro Currò; Crotone: Lunghe code all'Asp di corso Messina per i presidi sanitari, gravi disagi per i cittadini; Barcellona, truffa a danno dei disabili: otto indagati. I NOMI.

Sicilia. Disabili gravissimi, ecco tutti i dati della Regione sul pagamento dell’assegno di cura - Il trasferimento ai 120 disabili gravissimi di Siracusa avverrà appena l’Asp avrà completato acquisizione dell’iban dei ... Segnala quotidianosanita.it

Ass. per disabili gravissimi Claudia Bottigelli - Sensibilizzare le strutture sanitarie e le aziende ospedaliere per offrire ai disabili gravissimi e alle persone che li assistono un supporto assistenziale, morale, e alberghiero di ottimo livello. disabili.com scrive