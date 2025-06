L’artista caprese Sonia Vinaccia | Credo nell’arte che cura

L'artista caprese Sonia Vinaccia crede fermamente nel potere terapeutico dell’arte, un linguaggio universale capace di curare e unire. La sua ricerca si immerge in temi profondi come gentilezza, natura e resilienza, riflettendo un percorso ricco di sensibilità e rigore, iniziato tra le aule dell’Istituto d’Arte di Sorrento. Scopriamo insieme un talento che trasmette emozioni e speranza, dimostrando quanto l’arte possa essere un vero balsamo per l’anima.

Oggi intervistiamo l'artista caprese Sonia Vinaccia, la cui ricerca ruota intorno a temi universali e profondamente umani: la gentilezza, la natura, la resilienza. Il suo percorso inizia all'Istituto d'Arte di Sorrento, dove si diploma come Maestro d'Arte con specializzazione nel settore stampa. Già durante gli anni della formazione si distingue per la sua visione sensibile e rigorosa, ottenendo una prestigiosa borsa di studio che le apre le prime porte del mondo artistico. Nel tempo, il suo lavoro si è affermato attraverso premi, riconoscimenti e partecipazioni a esposizioni in Italia e all'estero, confermando la solidità tecnica della sua produzione e la forza poetica del suo messaggio.

