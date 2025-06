L’arresto di Enzo Tortora nella serie tv Portobello | ecco le prime immagini – IL VIDEO

Il 17 giugno 1983, l’Italia fu scossa dall’arresto di Enzo Tortora, un evento che cambiò il volto del giornalismo e della giustizia nel nostro paese. In occasione di questa ricorrenza, emergono le prime immagini di “Portobello”, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio, che ripercorre la drammatica vicenda del celebre conduttore. Fabrizio Gifuni ci porta nel cuore di questa storia, promettendo un racconto intenso e autentico. La serie arriverà su HBO Max nel 2026, portando alla luce una delle pagine più delicate della nostra storia recente

Il 17 giugno 1983 segnò l’arresto di Enzo Tortora, un evento che sconvolse l’Italia. In occasione di questa ricorrenza, sono state diffuse le prime immagini di “Portobello”, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio che esplora la drammatica vicenda del celebre conduttore televisivo. La produzione, attesa su HBO Max nel 2026, vede Fabrizio Gifuni nei panni di Tortora. Nel breve estratto rilasciato, il momento toccante in cui il presentatore viene mostrato in manette davanti a una caserma dei carabinieri di Roma, una scena che rimane impressa nella memoria collettiva del nostro Paese. Enzo Tortora fu accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana: arrestato, incarcerato e trascinato in un lungo processo, fu completamente assolto solo dopo anni di calvario giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it