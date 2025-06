Largo al ’progettista’ Metodo e creatività per gli abiti del futuro

Largo al 8217progettista8217: metodo e creatività per gli abiti del futuro. La figura del progettista emerge con forza a Pitti Uomo, dove l’arte di ideare e innovare si fonde con passione e dedizione. Come sottolineato da Michele De Lucchi, il vero progettista non cerca scorciatoie, ma si dedica con impegno totale alla creazione. Scopriamo insieme come questa figura sta rivoluzionando la moda e plasmando gli abiti di domani.

di Francesca Tacconi* La parola degli eventi speciali di Pitti Uomo è: ’progettista’. Un termine scelto con cura da Michele De Lucchi in un articolo pubblicato su Domus, per parlare del lavoro di Issey Miyake. Scrive De Lucchi: "Issey Miyake è un ‘progettista’ come si dice in italiano, parola difficile da tradurre in altre lingue, e che si attribuisce a coloro che dedicano la propria vita al progetto, senza utilizzare scorciatoie di comodo, senza becchettare in giro nel lavoro degli altri, senza accontentarsi dei facili risultati. Soddisfatti solo quando il proprio lavoro corrisponde a quanto cercato, desiderato, voluto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Largo al ’progettista’. Metodo e creatività per gli abiti del futuro

In questa notizia si parla di: progettista - largo - metodo - creatività

Largo al ’progettista’. Metodo e creatività per gli abiti del futuro.