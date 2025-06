L’arcivescovo Lojudice | | Prego per la Terra Santa

In occasione del sesto anniversario della sua nomina ad arcivescovo di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lojudice condivide il suo viaggio in Terra Santa, un’esperienza intensa e ricca di significato. Dopo aver portato solidarietà alla comunità cristiana locale, l’arcivescovo riflette sulle sfide e sulla storia millenaria di questa terra sacra. Un gesto di fede e speranza che ci invita a pregare per la pace e la riconciliazione.

Nel sesto anniversario della sua nomina ad arcivescovo di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lojudice racconta il suo rientro precipitoso dal viaggio in Terra Santa alla guida di una delegazione della Conferenza Episcopale Toscana: "Sono arrivato stanotte (ieri, ndr) a Siena dopo la missione per portare solidarietà alla comunità cristiana di quei territori – le parole dell'arcivescovo –. La Terra Santa ha una storia millenaria di alternanza tra guerra e pace. Là è nato, morto e risorto il Signore. Là Dio ha messo un punto fermo. Quanto a noi, potevamo fare poco, ma la nostra presenza è servita a entrare in contatto con la comunità cristiana e a dare grande forza".

