L’architettura del cuore influenza lo sviluppo di patologie? Lo studio fiorentino

Firenze si conferma centro di eccellenza nella ricerca scientifica con uno dei progetti più innovativi finanziati dall’ERC. Il team guidato da Leonardo Sacconi dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr esplorerà come l’architettura del cuore influenzi lo sviluppo di patologie, aprendo nuove strade per diagnosi e terapie mirate. Un passo avanti che promette di rivoluzionare il nostro approccio alla salute cardiaca e non solo.

Firenze, 17 giugno 2025 – È fiorentino uno dei tre progetti italiani che hanno ottenuto oggi l’Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), finanziamento tra i più prestigiosi dedicato a ricercatori senior e alle loro idee più ambiziose. A guidarlo è Leonardo Sacconi dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Firenze, che con il suo gruppo studierà le alterazioni strutturali del cuore legate a diverse patologie. Verranno usati modelli animali molto simili all’anatomia umana: i cuori saranno resi trasparenti e analizzati con tecniche ottiche d’avanguardia per ricostruirne l’ architettura interna in 3D. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’architettura del cuore influenza lo sviluppo di patologie? Lo studio fiorentino

In questa notizia si parla di: cuore - patologie - fiorentino - architettura

L’architettura del cuore influenza lo sviluppo di patologie? Lo studio fiorentino.

L’architettura del cuore influenza lo sviluppo di patologie? Lo studio fiorentino - Il team di Leonardo Sacconi del Cnr è fra i tre progetti italiani a vincere gli Advanced Grant europei. Si legge su lanazione.it

Mario Fiorentino: architettura tra funzione, forma e sperimentazione - Ha lasciato un’impronta indelebile sulla scena architettonica italiana con la sua visione unica e audace ... Secondo villegiardini.it