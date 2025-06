L'arbitro Ramos espelle Figal ma dal taschino estrae un simbolo religioso | l'immagine diventa virale

Un episodio sorprendente durante il match tra Boca Juniors e Benfica al Mondiale per Club cattura l’attenzione di tutti: l’arbitro César Arturo Ramos Palazuelos espelle Figal, ma dal suo taschino emerge un santino della Vergine di Guadalupe. Un gesto che ha scatenato reazioni sui social e sollevato domande sulla sua interpretazione. Una scena che va oltre il calcio, toccando corde profonde di fede e cultura: continua a leggere.

L'arbitro messicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos espelle Figal durante Boca Juniors-Benfica al Mondiale per Club ma dal suo taschino sbuca un simbolo religioso: il santino della Vergine di Guadalupe. L'immagine diventa subito virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arbitro - ramos - espelle - figal

L'arbitro Ramos espelle Figal ma dal taschino estrae un simbolo religioso: l'immagine diventa virale.

L’arbitro Ramos espelle Figal ma dal taschino estrae un simbolo religioso: l’immagine diventa virale - L'arbitro messicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos espelle Figal durante Boca Juniors- Da fanpage.it

Guardalinee corre in bagno: l'arbitro lo "espelle" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it